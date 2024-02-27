استعدادات “نهائي كأس مصر” بالمملكة

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، كلاً من رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ومسؤولي الأهلي والزمالك للترتيب لنهائي بطولة كأس مصر التي ستجمع الفريقين في الرياض يوم 8 مارس المقبل.
وذكر المركز الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية اليوم (الثلاثاء) أن أشرف صبحي التقى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وحسين لبيب رئيس نادي الزمالك ونائبه هشام نصر، وخالد مرتجي أمين الصندوق بمجلس إدارة الأهلي.
وشهد الاجتماع مناقشة آخر الاستعدادات والترتيبات لمباراة نهائي كأس مصر، وأشاد وزير الرياضة بدور مجلسي الأهلي والزمالك على إضفاء الأجواء الإيجابية قبل المباراة النهائية لكأس مصر بالسعودية من خلال المبادرة الوطنية التي قام بها مجلس إدارة نادي الأهلي بزيارة الزمالك، وخلق أجواء رياضية تنافسية يسودها الود والاحترام بين الطرفين.وفق “سبورت 24”.
وتناقش أشرف صبحي مع كافة الجهات المعنية من اتحاد الكرة والناديين بشأن جميع الجوانب والاستعدادات لتخرج المباراة النهائية بشكل يليق باسم الدولة المصرية مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الأشقاء بالسعودية.