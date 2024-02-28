“المطاحن الحديثة”.. تحديد السهم بـ”48 ريالا”

كشفت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، نيابة عن شركة المطاحن الحديثة، بصفتها المستشار المالي والمنسق الرئيسي، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم “شركة المطاحن” بنجاح وتحديد السعر النهائي بـ(48) ريالا للسهم الواحد.
وأكدت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنه تمت تغطية الطرح بما يقارب 127 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة، وستنطلق مرحلة اكتتاب الأفراد يوم الثلاثاء 5 مارس 2024م وستستمر لغاية يوم الأربعاء 6 مارس 2024م.
وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص (2,454,960) سهم عادي تمثل نسبة (10%) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من فئة الأفراد كحد أقصى. وفق “أخبار 24”.