“الكهرباء” تحصل على “الأيزو” بإدارة الكوارث

كشفت الشركة السعودية للكهرباء، (الأربعاء)، عن حصولها على شهادة أيزو (ISO 22361) في مجال إدارة الأزمات والكوارث، معربة عن فخرها بهذه الشهادة.
وقالت الشركة إن الشهادة تعكس التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتؤكد أيضا التزامها بالتشريعات التنظيمية والمعايير الدولية.
وتعمل “السعودية للكهرباء” على العديد من المشاريع البحثية والتقنيات البيئية المبتكرة التي تدعم جهود تحسين استدامة الطاقة والحد من الآثار البيئية، مثل الشبكات الذكية والعدادات الذكية، كما تعتمد في عملها على الحلول المبتكرة نحو التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفق “أخبار 24”.