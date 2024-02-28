“منتدى” الأعمال السعودي التركي.. “الاثنين”

تنطلق (الاثنين) المقبل، فعاليات منتدى الأعمال السعودي التركي، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ونظيره التركي الدكتور عمر بولات، ورئيس جمعية الموصياد لرجال الأعمال والصناعيين المستقلين محمود أصمالي، ورئيس منتدى الأعمال الدولي إيرول يارار، وأكثر من 200 شركة تركية.
ويأتي تنظيم المنتدى الذي تنظمه غرفة الرياض، استكمالاً لجهود التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعي الأعمال في البلدين التي كانت قد تمت خلال ملتقى الأعمال السعودي التركي الذي عقد بإسطنبول في أكتوبر 2023م بمشاركة أكثر من 700 شركة سعودية وتركية.
وستشهد فعاليات المنتدى الذي سيقام بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، إقامة معرض مصاحب للمنتجات التركية، إلى جانب لقاءات ثنائية للشركات التركية مع رجال وسيدات الأعمال.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز العلاقات التجارية وإقامة العديد من المشاريع الاستثمارية المشتركة، خاصة في ظل ما يتوفر من فرص واعدة في اقتصاد الدولتين وما تشهده العلاقات من اهتمام من قيادة البلدين، إضافة إلى أنه يشكل فرصة اقتصادية مهمة لزيادة حجم التبادل التجاري الذي بلغ عام 2023م أكثر من 26 مليار ريال، إلى مستويات أكبر من خلال إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية بين الشركات السعودية والتركية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الشركات التركية المشاركة في المنتدى متخصصة في قطاعات البناء والمقاولات ومواد البناء، والسيارات وقطع الغيار، والمنسوجات والأغذية والأثاث، والطاقة والآلات والحديد والصلب، والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية والصحة والخدمات اللوجستية، وسيتم على هامش المنتدى توقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات التركية والسعودية في مجال تخصصات الشركات التركية.