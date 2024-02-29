“إيقاف” رونالدو مباراة وغرامة “30 ألف ريال”

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة الإيقاف بحق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر مباراة واحدة، وتغريمه 30 ألف ريال سعودي.
وذكر الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي مساء الأربعاء إلى قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم (57-1) من لائحة لجنة الانضباط.
وأشار البيان إلى أنه تقرر إيقاف كريستيانو رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها مع إلزام اللاعب بسداد غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لخزينة اتحاد الكرة السعودي لكرة القدم. وفق “سبورت 24”.
ويشمل قرار العقوبة أيضا إلزام النجم البرتغالي بسداد 20 ألف ريال سعودي لنادي الشباب تمثل تكاليف رسوم تقديم الشكوى.
وأوضح البيان أن هذه العقوبة غير قابلة للطعن أو الاستئناف وفقا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق، وكان رونالدو احتفل بإشارة مشينة تجاه جماهير الشباب بعد فوز النصر بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.