“دوري يلو” .. 7 انتصارات وتعادلان

اختتمت منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ولعب تسع مواجهات وانتصر من خلالها سبع فرق وحضر التعادل في مواجهتين.
وفي اليوم الأول، كسب فريق العربي مستضيفه الجندل بهدف نظيف سجله خليل العبسي، والتي جرت على ملعب نادي الحزم في الرس، وفي المواجهة الثانية خيم التعادل السلبي على مواجهة الصفا وضيفه العين، وفي ختام مواجهات اليوم الأول تعادل جدة وضيفه الجبلين، والتي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة بثلاثة أهداف لكل منهما؛ حيث سجل لأصحاب الأرض مدوين مندام ورضا بن سايح “هدفين”، فيما سجل للجبلين محمد رايحي وعبدالكريم مغربي بالخطأ هدفاً في مرماه وهشام آل دبيس.
وفي اليوم التالي الثلاثاء، انتصر القيصومة على العدالة بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها لوكاس سيرافيم وإليوت سيموس، فيما أحرز للعدالة الهدف الوحيد عبدالكريم يودا، وكسب البكيرية ضيفه الترجي بهدفين مقابل هدف سجلهما هزاع عسيري ولوفانور هنريكي، فيما أحرز هدف الترجي أحمد الشويفعي، كما فاز القادسية على ضيفه الفيصلي بنتيجة هدفين مقابل هدف سجلهما مباي دياني وأندرية كاريلو، فيما سجل للفيصلي أيمن الحجيلي، والتي جرت على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر. وفق “سبورت 24”.
وخلال مباريات اليوم الأخير الأربعاء لحساب الجولة ذاتها انتصر النجمة على الجندل على ملعب إدارة التعليم في عنيزة بثلاثة أهداف مقابل هدف سجلها آلان ليما وهيرناني جورج وسايمون موسوفا، فيما سجل للجندل ديمبلي سايديبه، وفي اللقاء الثاني انتصر أحد بذات النتيجة على ملعبه في المدينة المنورة من أمام الباطن وسجل أهداف الفوز أحمد العنزي وميكاليك كورناد وكريم عريبي، فيما سجل هدف الباطن الوحيد أمين عطوشي.
واختممت مواجهات الجولة بانتصار العروبة على مستضيفه هجر بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد سجلها انيتا فورنون ومنير العلوشي وفهد الزبيدي وبين نكولولو، فيما سجل هدف هجر الوحيد نيكولا جامبور.