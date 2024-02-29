كلاسيكو “الهلال والاتحاد” قمة الجولة الـ 22

يحتضن ملعب المملكة أرينا في العاصمة الرياض الجمعة المقبل مواجهةً من العيار الثقيل، تمثل قمة الجولة الـ 22 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن 2023 – 2024” بين الهلال المتصدر مع ضيفه الاتحاد حامل اللقب.
ويتصدر الهلال ترتيب فرق الدوري بـ 59 نقطة، فيما يقبع الاتحاد في المركز الخامس بـ 37 نقطة، إلا أن المنتظر أن تحظى مواجهتهما بالندية والإثارة، رغم الفارق النقطي بينهما واختلاف طموحاتهما على صعيد هذه المسابقة.
التأهب الكبير من الفريقين لهذه القمة المرتقبة يرجع إلى أن المواجهة بينهما ستمثل فصلاً أولاً ضمن سلسلة من ثلاث مباريات سيخوضانها مع بعضهما البعض في خلال شهر واحد، إذ سيتواجهان مجدداً في الخامس والثاني عشر من هذا الشهر في الرياض وجدة توالياً، ضمن ذهاب وإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
ظروف الفريقين قبيل هذه المواجهة متباينة، إذ يدخل الهلال هذا اللقاء، وهو المنتشي بتحطيمه للرقم المسجل باسم النصر كصاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في الدوري، بعد تحقيقه الجولة الماضية من الدوري فوزه الرابع عشر توالياً على حساب الاتفاق (2 – 0)، إلى جانب أنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي لقاء له خلال الموسم الحالي من دوري روشن.
إذ فاز في 19 مباراة، وتعادل في اثنتين، كما خاض 31 مباراة في مختلف المسابقات، محققاً الفوز في 28 منها، مقابل 3 تعادلات، هذه النشوة التي يعيشها الهلال ربما تخفف من وطأة افتقاده في هذه المباراة لخدمات مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وصيف ترتيب الهدافين بـ19 هدفاً، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
من جهته يتحضر الاتحاد لخوض المواجهة المنتظرة وهو ليس في أفضل أحواله، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 37 نقطة، أي بفارق 22 نقطة عن الهلال، إلا أن الفريق يعيش مؤخراً تطوراً نسبياً على صعيد الأداء الفني داخل الملعب، ولعل فوزه في الجولة الفائتة على الوحدة 2 – 1، يعزز هذا الحالة من الارتياح والهدوء لدى جماهير الاتحاد، وينحهم تفاؤلاً بأن يقدم فريقهم أداءً مقنعاً، يضمن الندية ويزيد من احتمالات الانتصار في هذا اللقاء رغم قوة المنافس، لا سيما وأنه يملك هدافاً متمكناً، يقود الهجوم الاتحادي بجدارة، ألا وهو المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلى جانب النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، الذي لا تزال الجماهير الاتحادية تنتظر منه الأفضل.
وعلى صعيد باقي لقاءات الجولة الـ 22 يسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته، عندما يستضيف الحزم الخميس في افتتاح هذه الجولة، بعدما حقق فوزاً صعباً على الشباب 3 – 2 في الجولة الماضية، إذ يأمل في الخروج بالنقاط الثلاث والضغط أكثر على الهلال المتصدر بفارق 7 نقاط، خصوصاً وأنه يتطلع إلى أن يقدّم له الاتحاد خدمة جليلة، بتعطيل الهلال وتقليص الفارق النقطي معه، كما أن تحقيق الفوز سيكون ذا أثرٍ إيجابي قبل المغادرة لمواجهة العين الإماراتي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا.
وتزيد حظوظ الفريق الأصفر العاصمي في التفوق على ضيفه الحزم، بتعافي حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا من إصابة تعرض لها خلال مواجهة إنتر ميامي الأمريكي بكأس موسم الرياض، المتوقع مشاركته ضمن تشكيلة الفريق في هذه المباراة، بعد أن شهدت التدريبات الجماعية عودته.
الحزم بدوره يرغب في العودة لطريق الانتصارات، التي غابت عنه منذ السابع من ديسمبر الماضي الذي يعد آخر فوز له في منافسات هذا الموسم، إذ كان على الفتح لحساب ذات المسابقة، التي يتذيل ترتيب فرقها بـ14 نقطة، متأخراً بفارق نقطة عن أبها و4 نقاط عن الطائي السادس عشر.
ويلتقي الأهلي مع ضيفه الفتح السبت، وهو الذي يحتل المركز الثالث بـ 43 نقطة، ويبحث عن مواصلة نتائجه الجيدة بقيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله وكتيبة نجومه التي تضم العاجي فرانك كيسييه والجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو، في ظل استمرار غياب الإسباني غابريال فيغا الذي تعرض لإصابة قوية في كاحله، والفرنسي آلان سانت ماكسيمين الذي أصيب أمام الطائي. وفق “سبورت 24”.
ولن يكون الفتح السابع بـ 30 نقطة منافساً سهلًا، حيث يمتلك مدربه الصربي سلافن بيليتش العديد من مفاتيح اللعب أبرزها المهاجم المغربي مراد باتنا.
ويلعب الخميس الوحدة مع التعاون، والرائد مع الفيحاء، والجمعة أبها مع الطائي، والأخدود مع الرياض، على أن تختتم المرحلة السبت بلقاءَي الخليج مع الشباب وضمك مع الاتفاق.