“التعاون” يسقط في فخّ التعادل أمام الوحدة بروشن

سقط التعاون في فخّ التعادل أمام نظيره الوحدة، مساء الخميس، بنتيجة 3-3 في إطار منافسات الجولة الـ 22 بدوري روشن.
وتقدم فريق الوحدة بالهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، قبل أن يتعادل موسى بارو لفريق التعاون في الدقيقة 29.
وعاد الوحدة ليتقدم مجددا في الدقيقة 37 عن طريق فيصل فجر، لكن تمكن اللاعب ماتيوس كاسترو من إدراك التعادل لفريق التعاون في الدقيقة 45 1.
وعاد إيغالو ليسجل هدفه الثاني والثالث لفريق الوحدة في الدقيقة 74، من ركلة جزاء سددها بنجاح.
وتعادل فريق التعاون مرة ثالثة في المباراة عن طريق اللاعب ماتيوس كاسترو في الدقيقة 87.
وبتلك النتيجة، رفع التعاون رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل الوحدة إلى 27 نقطة في المركز العاشر. وفقاً لـ “سبورت 24”.