نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > كريستيانو رونالدو: لن أتوقف
29/02/2024   10:16 م

كريستيانو رونالدو: لن أتوقف

+ = -
46

علق لاعب النصر، كريستيانو رونالدو، على عقوبة الإيقاف التي صدرت ضدده لمدة مباراة واحدة، وتغريمه 30 ألف ريال سعودي.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” من داخل صالة الحديد “الجيم” وعلق عليها قائلا:” لا يمكن التوقف”.

وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي مساء الأربعاء إلى قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم (57-1) من لائحة لجنة الانضباط. وفقاً لـ “سبورت 24”.

وأشار البيان إلى أنه تقرر إيقاف كريستيانو رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.

ومن المقرر أن يغيب رونالدو عن مباراة فريقه أمام الحزم، المقرر لها، مساء اليوم الخميس، بالجولة الـ 22 لدوري روشن.

كريستيانو رونالدو: لن أتوقف

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885289746.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com