كريستيانو رونالدو: لن أتوقف

علق لاعب النصر، كريستيانو رونالدو، على عقوبة الإيقاف التي صدرت ضدده لمدة مباراة واحدة، وتغريمه 30 ألف ريال سعودي.
ونشر رونالدو صورة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس” من داخل صالة الحديد “الجيم” وعلق عليها قائلا:” لا يمكن التوقف”.
وأشار الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي مساء الأربعاء إلى قبول شكوى نادي الشباب ضد رونالدو بعدما ثبت أن النجم البرتغالي خالف المادة رقم (57-1) من لائحة لجنة الانضباط. وفقاً لـ “سبورت 24”.
وأشار البيان إلى أنه تقرر إيقاف كريستيانو رونالدو مباراة واحدة في جميع المسابقات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها.
ومن المقرر أن يغيب رونالدو عن مباراة فريقه أمام الحزم، المقرر لها، مساء اليوم الخميس، بالجولة الـ 22 لدوري روشن.