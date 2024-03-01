“القصص” تدخل عالم مجموعات “تليجرام”

دخلت القصص ضمن عدد من المزايا التي جرى إضافتها حديثاً إلى مجموعات منصة “تليجرام”، والتي تتضمن خيارات التخصيص بما فيها لون وشعار وخلفية المجموعة.
ويُنتظر أن تتمتع المجموعات ذات المستويات العليا بمزايا إضافية، مثل اختيار حزمة رموز تعبيرية خاصة بالمجموعة، وتحويل الصوت إلى نص في الرسائل الصوتية والمرئية.
وتعول المنصة على منح تلك المزايا إغراءات أكبر للمستخدمين من أجل الاشتراك في خطة “تليجرام بريميوم” المدفوعة، لما يتوفر فيها من خصائص أفضل مقارنة بالخطة العادية. وفق “أخبار 24”.
وكانت المنصة تنوي إضافة 5 مزايا أخرى خلال الفترة الحالية، لكنها أرجعت عدم تنفيذ الخطوة بشكل سريع إلى عدم الحصول على موافقة من مديري متاجر التطبيقات.