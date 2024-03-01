“ينبع”.. تحصد عالمية بـ”العلم الأخضر”

حلقت الواجهة البحرية في مدينة ينبع الصناعية، بالريادة عالمياً كأول مدينة في المملكة تحصد جائزة العلم الأخضر العالمية للحدائق.
وتستهدف جائزة العلم الأخضر، توجيه وتشجيع عمليات إدارة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء، وفقاً لمعايير أخذت في الاعتبار متطلبات تقديم الخدمة بجودة عالية لأفراد المجتمع والمواءمة مع جهود حماية وإدارة البيئة الخضراء.
ويأتي الإنجاز الجديد ضمن سلسلة من النجاحات والتميّز التي تحققها الهيئة الملكية بينبع، وتتويجاً لجهود قطاع التشغيل والصيانة بينبع في إدارة الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء طبقاً لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الصارمة التي تتطلبها جائزة العلم الأخضر. وفق “أخبار 24”.