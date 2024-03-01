دواء ضد “الكوليسترول” يُقلل ملوثات الدم

توصلت تجارب سريرية، إلى أن دواء جديداً ضد الكوليسترول قائماً على “الكوليستيرامين” يقلل كمية الملوثات الأبدية في الدم بنسبة 60 % خلال ثلاثة أشهر.
وجاء في التجارب التي أجرتها دراسة دنماركية، أن تأثير العلاج يتجلى في انخفاض بنسبة 63% في معدّل البلازما، وترتبط نسبة 3 % تقريباً من هذا الانخفاض بمرور الوقت.
وأوضحت الدراسة، أن هذا الدواء يُساعد في تخلص الدم من الملوثات بوتيرة أسرع 20 مرة من دون تدخل، حيث تنطوي هذه النتائج على إمكانات علاج واعدة للأشخاص الذين تعرضوا لجرعات عالية. وفق “أخبار 24”.
وحذرت من خطورة الجرعات العالية من الملوثات؛ لأنها يمكن أن تكون ضارة بالصحة، وقد تؤدي إلى إضعاف الاستجابة المناعية للتطعيم من خلال التأثير على نسبة الكوليسترول أو ارتباطه بالسرطان أو السمنة.