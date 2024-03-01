“كاسترو”: لا مبررات.. والوضع في آسيا مختلف

قال البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للنصر إن فريقه يواجه مشكلات على مستوى الدفاع بسبب كثرة الغيابات، لكن هذا لا يبرر تلقي شباكه 4 أهداف في مباراة واحدة.
وجاءت تصريحات كاسترو في أول تعليق بعد تعادل النصر على ملعبه أمام الحزم بنتيجة 4-4 لحساب الجولة 22 من دوري روشن للمحترفين، الخميس.
وأكد كاسترو أنه لن يستسلم وسيواصل العمل من أجل حل المشاكل، لافتًا إلى أن مر خلال مسيرته التدريبية بظروف صعبة ويعلم جيدًا أن عدم الاستسلام ومواصلة العمل هما السبيلان نحو العودة للانتصارات.وفق “سبورت 24”.
وعن المباراة القادمة أمام العين الإماراتي وتأثر النصر بنتيجة اليوم قال كاسترو إن مباراة دوري أبطال آسيا لن تكون لها علاقة بهذه المباراة، معربًا عن ثقته في أن الفريق تركيزه بالكامل سيكون من أجل تحقيق اللقب الآسيوي.