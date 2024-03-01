“سعوديات” يبتكرن نظاماً “ذكياً” لإدارة النفايات

ابتكر فريق من طالبات قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بجامعة الأمير محمد بن فهد، نظاماً ذكياً لإدارة النفايات يحمل اسم “Smart Bin”، والذي يحسّن عملية فرز النفايات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويتميز النظام، الذي يعزز مرحلة إعادة التدوير الأولى، بقدرته على تصنيف وفرز النفايات المختلفة بدقة عالية، مثل البلاستيك والورق والمعادن والسجائر والمواد العضوية، وذلك باستخدام خوارزميات معالجة الصور والتعلم الآلي.
كما يعتمد النظام على الطاقة الشمسية لتوفير الطاقة المطلوبة، ويستخدم أجهزة استشعار لقياس مستوى ملء الصناديق ومراقبة جودة الهواء ودرجات الحرارة والرطوبة داخل الصناديق، ويتم توصيل البيانات إلى محطات التحكم والجهات المعنية باستخدام تقنية إنترنت الأشياء.
ويحتوي أيضاً على أنظمة فرعية للتصنيف والفصل ورصد الوزن والتسرب، حيث تسعى الطالبات منيرة الدوسري، ولمياء القحطاني، وفاديا الحمامي إلى تسجيله كبراءة اختراع عن طريق مكتب براءات الاختراع بالجامعة.
ويسهم المشروع في تعزيز رؤية المملكة 2030 بالحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة، وزيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل تكاليف عملية التخلص من النفايات، حيث يعتبر هذا الابتكار إضافة قيمة للمجتمع ويعزز الاقتصاد الدائري لتحقيق الاستدامة بالمدن المتقدمة والذكية.وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن المشروع حصل على جائزة أفضل ورقة بحثية، في المؤتمر العالمي التاسع للهندسة الكهربائية والإلكترونيات “EEE 2023” الذي أُقيم في لندن.