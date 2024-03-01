الملك وولي العهد يهنئان “كومشيتش” بيوم الاستقلال

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتَيْ تهنئة، لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، زيلكو كومشيتش، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس كومشيتش، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطّراد التقدم والازدهار.
بدوره عبَّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس كومشيتش، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.وفق “أخبار 24”.