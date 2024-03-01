نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الملك وولي العهد يهنئان “كومشيتش” بيوم الاستقلال
01/03/2024   10:10 م

الملك وولي العهد يهنئان “كومشيتش” بيوم الاستقلال

+ = -
38

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتَيْ تهنئة، لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، زيلكو كومشيتش، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس كومشيتش، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطّراد التقدم والازدهار.

بدوره عبَّر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس كومشيتش، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.وفق “أخبار 24”.

الملك وولي العهد يهنئان “كومشيتش” بيوم الاستقلال

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885289834.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com