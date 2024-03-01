“3” سنوات مدة “الترخيص الإنشائي” للمباني

حددت اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، مدة الترخيص الإنشائي للمباني بـ 3 سنوات ميلادية، تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها، و10 متطلبات لإصدار التراخيص .
وبحسب اللائحة التي نشرتها جريدة “أم القرى” يشترط لتقديم طلب الترخيص الإنشائي، أن يكون مقدم طلب الترخيص شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وثيقة انتفاع، ويكون الموقع على أرض ضمن مخطط تنظيمي معتمد، وألا يكون في المواقع الموقفة بمستند نظامي وفقاً لمضمونه، إضافة إلى توفر قرار مساحي للموقع.
كما يتطلب وجود شهادة عدم ممانعة معتمدة من الوزارة لمشاريع الإسكان التابعة لها في حال عدم وجود مخطط تنظيمي معتمد، وموافقة الدفاع المدني بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي، والتعاقد مع مكتب هندسي بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي، وأي متطلبات أخرى لأنواع التراخيص الإنشائية المعتمدة لدى الوزارة بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي، و سداد الرسوم والغرامات البلدية للتراخيص الإنشائية -إن وجدت.
ونوهت اللائحة عن عدد من الحالات إيقاف الترخيص الإنشائي فيها منها، إذا صدر الترخيص الإنشائي مخالفاً للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة، وإذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاماً، وإذا طلب صاحب الترخيص ذلك فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافة على مدة الترخيص الإنشائي بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة.
كما تضمنت حالات الإيقاف، إذا طلبت الجهات الحكومية على أن يكون الطلب مسبباً ومبنياً على مستند نظامي يخولها ذلك، وإذا اقتضت الحاجة لأسباب تراها الأمانة/ البلدية تؤثر في السلامة الصحية، العمرانية، الاقتصادية فيتم الرفع (للأمين) للبت فيها، وذلك يتم بناءً على طلب المرخص له بعد سداد الرسوم والغرامات البلدية للترخيص الإنشائي إن وجدت.
وأوضحت أن طلب الترخيص الإنشائي يقدم وفق الإجراءات المعتمدة عبر المنصة الإلكترونية من خلال صاحب الترخيص أو من يفوضه من المكاتب الهندسية، بحسب طبيعة ونوع الترخيص الإنشائي، ويقوم مقدم الطلب باستكمال الإجراءات والمتطلبات اللازمة لإصدار أو تعديل أو تجديد الترخيص الإنشائي على المنصة الإلكترونية، بما في ذلك أعمال التنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية الأخرى إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك، و يمكن استكمال إجراءات التراخيص الإنشائية للمطورين العقاريين من خلال مركز إتمام حسب طبيعة المشروع، ويلغى طلب خدمات الترخيص الإنشائي آلياً في حال تأخر مقدم الطلب عن إكمال متطلبات الخدمة خلال 15 خمسة عشر يوم عمل من تاريخ الطلب قبل صدور فاتورة السداد، ويلغى الطلب آلياً في حال عدم سداد الفاتورة بعد 10 عشرة أيام عمل من صدورها.
ويمكن أن يلغى الترخيص الإنشائي، إذا صدر مخالفاً للنظام أو اللائحة أو التعليمات والاشتراطات ذات العلاقة، وإذا خالف صاحب الترخيص ما رُخص له نظاماً، وإذا طلب صاحب الترخيص ذلك فيسمح له لمرة واحدة، وتكون مدة الإيقاف مضافة على مدة الترخيص الإنشائي بحيث لا تتجاوز مدة الإيقاف سنة واحدة، وإذا طلبت الجهات الحكومية على أن يكون الطلب مسبباً ومبنياً على مستند نظامي يخولها ذلك، وإذا اقتضت الحاجة لأسباب تراها الأمانة/ البلدية تؤثر في السلامة (الصحية، العمرانية، الاقتصادية) فيتم الرفع (للأمين) للبت فيها.
وذكرت اللائحة أن صلاحية تراخيص إنشاء المباني تكون لمدة (3) ثلاث سنوات ميلادية، تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها، وتكون صلاحية باقي أنواع التراخيص الإنشائية لمدة (1) سنة ميلادية واحدة تبدأ اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويكون تجديد التراخيص الإنشائية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.وفق “أخبار 24”.
ووضعت اللائحة مدة التراخيص التجارية، بالا تقل لفتح محل/ منشأة لأي نشاط خاضع لإشراف الوزارة عن سنة ميلادية، ولا تزيد على 5 سنوات بناءً على طلب المرخص له، عدا ما له علاقة بالصحة العامة، أو الأنشطة الخطرة، أو مراكز الخدمة، فتكون مدته سنة ميلادية واحدة، وتكون مدة الترخيص التجاري لفتح محل/ منشأة خاضع نشاطه لإشراف جهة حكومية، مماثلة لمدة ترخيص تلك الجهة وبمدة لا تزيد على 5 سنوات ميلادية كحد أقصى، وتكون مدة ترخيص النشاط المضاف مساوية للمدة المتبقية للترخيص التجاري للنشاط الأساس، ويستثنى من المدة التراخيص التجارية للأنشطة المؤقتة بحيث لا تزيد على 180 يوماً.