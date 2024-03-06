“الزراعة” بالمياه المجدّدة.. تجربة “فريدة” بالمملكة

تعد المزرعة الإرشادية بوادي “بن هشبل” بمنطقة عسير، تجربة فريدة من نوعها ونموذجا بمجال الزراعة باستخدام المياه المجدّدة، والحفاظ على الموارد المائية بالمملكة والمنطقة والعالم.
وأسهمت مساحة المزرعة التي تجاوزت 3 ملايين متر مربع، بدخولها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر مزرعة على مستوى العالم من حيث المساحة التي تُروى بالمياه المجددة، فضلًا عن استخدام التقنيات الحديثة في الري.
وتنتج المزرعة عددًا من الفواكه بأصنافٍ متنوعة من أبرزها، الحمضيات، الرمان، التين، العنب، الزيتون، المانجو، وغيرها، علاوة على مشاريع الإنتاج الحيواني والسمكي، وإنتاج العسل في المزرعة.
وتحتوي المزرعة على 50 حقلًا إرشاديًا، تضم نحو 14 ألف شجرة، تشمل 8 أصناف من الفواكه الموسمية التي تتميز بها منطقة عسير، إلى جانب 1000 شجرة سدر، و400 شجرة لوز، كما توجد بها 5 مزارع محمية ومكيفة مخصصة للأبحاث، إلى جانب وجود موقعٍ خاص بالمزرعة، لزراعة الأشجار البرية والمحلية، بهدف زيادة الرقعة الخضراء. وفق “أخبار 24”.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خلال ورشة عمل نظمتها بالمزرعة، أهمية استخدام المياه المجدّدة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، من خلال المزارع النموذجية التي تنتج العديد من المحاصيل الواعدة والحمضيات، بالإضافة إلى مشاريع الإنتاج الحيواني والسمكي، وإنتاج العسل.