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جديد المحليات > تحذير “أمني” جديد من تشغيل “المخالفين”
06/03/2024   4:30 م

تحذير “أمني” جديد من تشغيل “المخالفين”

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جدد الأمن العام التحذير من نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي نظامي الإقامة والعمل، مؤكداً أن من يقوم بهذه المخالفات يعرّض نفسه للعقوبات المشددة.

وأوضح الأمن العام، في بيان له اليوم، أن كلَّ من يقوم من الأفراد بنقل أو تشغيل أيٍّ من مخالفي نظامي الإقامة والعمل، أو التستر عليهم، أو إيوائهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، مع الترحيل إن كان وافدًا.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر الاتصال بالرقمين: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.

تحذير “أمني” جديد من تشغيل “المخالفين”

جديد المحليات
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