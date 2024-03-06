“رحيل” مؤسس صخر ومعرب “الكمبيوتر”

غيب الموت رجُل الأعمال الكويتي وعرّاب الحواسيب والمؤسس لشركة “صخر” الكويتي محمد الشارخ، عن عُمر يُناهز الـ82 عاما.
والشارخ، هو أول من أدخل اللغة العربية في الحواسيب، وكان له تأثير واضح في علم البرمجة والحواسيب في العالم العربي، وخلال مراحله العملية، أسس، شركة “صخر” للحاسب في عام 1982م.
كما حقق الشارخ العديد من الإنجازات خلال مسيرته المهنية، منها أرشيف المعلومات الإسلامية، والتعرف الضوئي على الحروف العربية ونُطقها، والترجمة مِن وإلى العربية، وترجمة التخاطب الآلي.
وعمل على تطوير العديد من البرامج التعليمية والتثقيفية وتعلم البرمجة للناشئة والتي تجاوز عددها الـ 90 برنامجاً ونشر كتب تعليم الكمبيوتر وتدريب المدرسين وتأسيس معاهد تعليم برمجة الحاسب. وفق “أخبار 24”.
وعمل الشارخ، نائباً للمدير العام للصندوق الكويتي للتنمية، وعضواً في مجلس إدارة البنك الدولي للإعمار والتنمية في واشنطن، وأسس ورأس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي، ونائباً لرئيس جمعية الاقتصاديين العرب، كما أسس الشركة العالمية للإلكترونيات في الكويت والسعودية.