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07/03/2024   8:32 ص

“إكس” في طريقها لحجب أعداد “المعجبين”

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تعتزم منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، إلغاء إظهار عدد المُعجبين ومرات إعادة النشر لكل منشور لدى جميع المُستخدمين.

وتعمل المنصة حالياً على إضافة خصائص مالية إلى التطبيق الذي سيتضمن القدرة على إرسال مدفوعات إلى مُستخدمين آخرين، مع تلقي المدفوعات في كل ولاية من الولايات المتحدة.

وأوضح مالك المنصة إيلون ماسك، أن “إكس” تفصلها بضعة أشهر عن تلقي موافقة على ترخيص تحويل نقود في نيويورك.

وتحاول “إكس” الاستفادة من الأزمات التقنية التي تواجه منصات “فيسبوك” و”إنستجرام” و”ثريدز”، والتي كان آخرها اكتشاف صعوبات في الدخول أو استخدام حساباتهم بالعديد من دول العالم. وفق “أخبار 24”.

“إكس” في طريقها لحجب أعداد “المعجبين”

مال وأعمال
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