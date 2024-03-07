“فور سيزون أمالا” ينضمّ لـ “تربل باي”

اتفقت “البحر الأحمر الدولية”، الشركة المطورة لأكثر الوجهات السياحية المتجددة طموحاً في العالم، وجهتَي “البحر الأحمر” و”أمالا”، مع فنادق ومنتجعات “فور سيزونز”، لتطوير منتجع متكامل يقدم تجارب متكاملة للاستجمام والاستشفاء، بالإضافة لوحدات سكنية فاخرة في “تربل باي” بوجهة “أمالا”.
جاء ذلك بموجب توقيع شراكة إستراتيجية بين “البحر الأحمر الدولية”، مع فنادق ومنتجعات “فور سيزونز” ، وتعكس توجه “أمالا” وتعهدها بتوفير سبل الاستدامة ودمجها مع أساليب الرفاهية، لا سيما أن “الاستجمام والاستشفاء” يمثل ركيزة أساسية تدعم رؤية الوجهة التي تضع راحة وسلامة الإنسان والطبيعة في مقدمة أولوياتها، وهو ما تقدمه “فور سيزونز أمالا” التي تؤكد التزامها بتقديم تجارب متكاملة للتعافي، مكرسة للباحثين عن تجربة الاستجمام والاستشفاء.
وتسعى “أمالا” لإنشاء فئة جديدة في مجال السياحة الساحلية التي تتمحور حول الاستشفاء والتجدد، حيث يتمتع “فور سيزونز أمالا” الجديد بإطلالات مذهلة على البحر الأحمر، وهو مصمم للسماح للزوار بالتواصل المباشر مع الطبيعة واستعادة توازن وصفاء الذهن والصحة”، ويتبنى أسلوباً شاملاً في مجال السياحة الاستشفائية، وهو أحدث منتجع فاخر ينضم لـ “تربل باي”، الوجهة الفريدة للاستشفاء والرفاهية، والتي تقع على الساحل الشمالي الغربي في المملكة، ويضم 220 وحدة وجناحا فندقيا بمسابح خاصة، بالإضافة لـ 26 مسكناً راقياً، وهو مصمم ليوفر إطلالات خلابة على الساحل والبحر، كما يقدّم تجارب أخرى فاخرة للزوار.
وسيكون هناك مدخل كبير يرحب بالزوار لدى وصولهم إلى “فور سيزونز أمالا”، ويقودهم إلى المساحات الخضراء والإطلالة البانورامية الممتدة على الشاطئ، بالإضافة لمناظر غروب الشمس الرائعة على البحر الأحمر، كما أن هناك مجموعة متنوعة من الغرف والفلل والمرافق المميزة، مثل الحديقة المائية وحديقة الشلالات وحديقة الاستشفاء.
كما يضم المنتجع قاعة احتفالات تبلغ مساحتها 550 مترا مربعا، مع منطقة خارجية مناسبة للفعاليات، توفر إطلالات بانورامية ساحرة على شرم الحجاز في أحد الخلجان الثلاثة بـ “تربل باي”، والتي تعد اختيارا مثاليا لإقامة حفلات الزفاف والمناسبات الأخرى.
وتتكون المساكن الخاصة من فلل فاخرة تتراوح مساحاتها بين 320 إلى أكثر من 650 مترا مربعا، وتحتوي كل منها على مسبح خاص، بالإضافة لإطلالة على شاطئ البحر الأحمر، كما سيكون منتجع ومساكن “فور سيزونز أمالا” في “تربل باي” هو الأحدث في مجموعة “فور سيزونز” في السعودية، لينضم إلى فندق “فور سيزونز الرياض” في مركز المملكة، بالإضافة إلى المشاريع القادمة في البحر الأحمر في جزيرة “شورى”، ومدينة جدة على الكورنيش ونيوم في سندالة، بالإضافة للدرعية.
كما يقدم المنتجع مرافق مائية مطلة على البحر تدعم الاستكشاف والتأمل، ويعتبر الجانب الجمالي إحدى سمات الأناقة الراقية للمنتجع، إذ يعتمد على تأثيرات الهندسة المعمارية التقليدية والتصميم الداخلي والبراعة الحرفية، لتقديم أسلوب تصميمي معاصر.
ويضم فندق “فور سيزونز أمالا” مركزًا صحيًا فاخرًا “سبا”، داخل حديقة غنّاء تتوسطها منطقة طبيعية ومائية، تمنح الزائر شعوراً بالهدوء، كما ستكون الحديقة مساحة للتركيز وتقديم تجارب محفزة للإلهام لتنشيط الحواس، بالإضافة إلى تجارب علاجية واسعة النطاق تشمل على سبيل المثال، العلاجات الجلدية المتطورة.
واستهدافاً للمهتمين باللياقة البدنية، سيتعاون “فور سيزونز أمالا” حصرياً مع مدرب اللياقة البدنية هارلي باسترناك لدمج التدريب عالي الأداء بسلاسة مع المسطحات اللامحدودة التي توفرها التلال والوديان والشواطئ الممتدة على مساحة 3 كم من منطقة “تربل باي”.
وتحتوي هذه التضاريس على مسارات رائعة مناسبة لممارسة هواية التجديف واستكشاف المنحدرات والوديان الوعرة التي تتميز بها جبال المنطقة، ويمكن للزوار المشاركة في رحلات المشي لمسافات طويلة بصحبة مرشدين، أو ركوب الدراجات الجبلية أو ركوب الخيل، أو الاكتفاء بممارسة الجولف في ملعب الجولف المذهل الذي يطل على البحر.
وبخلاف تجارب الاستشفاء الممتدة التي يتم تقديمها، يوفر منتجع “فور سيزونز أمالا” 6 مطاعم وغرف للاجتماعات والاحتفالات، بالإضافة لبرنامج الأطفال الذي تقدمه المجموعة، كما يقدم المنتجع الفريد مركزا للاستكشاف، حيث يتيح للزوار التعرف على البيئة المحيطة في المنطقة.
وصممت شركة الهندسة المعمارية الشهيرة U A المنتجع، والتي استمدت إلهامها من موقعه الفريد بين سفوح الجبال الوعرة ومياه ساحل البحر الأحمر.
ويتميز تصميم المنتجع باستغلاله للمناظر الطبيعية المذهلة، حيث يوظفها باحترافية ليوفر للزوار مزايا الاستمتاع بإطلالات خلابة أثناء إقامتهم. وتزين الأجواء الطبيعية الساحرة جميع أجزاء المنتجع، لتوازن بين الظل والضوء واللون والتشكيل الخارجي.
وبخلاف التجارب الجديدة، سيحظى الزائر في “فور سيزونز أمالا” بقوائم متنوعة لتجهيزات غرف النوم، حسب ما يفضله، مع مجموعة مختارة من مستلزمات الصحة الشخصية، والعديد من المنتجات مثل معطرات الوسائد وتقنيات وضعية السرير، حسبما يفضل الزائر، بالإضافة لإمكانية تعديل نمط الإضاءة داخل الغرفة لتحاكي الإضاءة الطبيعية.
ويركز تطوير المرحلة الأولى في وجهة “أمالا” على المخطط الرئيسي لمنطقة “تربل باي”، لتسير على وفق المخطط لها لاستقبال طلائع زوّارها في أوائل عام 2025، ومن المقرر أن تتكون من 8 منتجعات توفر ما يزيد على 1,200 وحدة فندقية. وفق “أخبار 24”.
وبمجرد اكتمالها، ستضم وجهة “أمالا” أكثر من 3.9 ألف وحدة فندقية في 29 فندقاً، ونحو 1.2 ألف وحدة سكنية وشققاً وفللاً سكنيةً فاخرةً، كما ستوفر متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة، بالإضافة لمرافق للاستجمام والترفيه.