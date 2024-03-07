“الشاشات” تؤخر النمو “اللغوي” للأطفال

أظهرت دراسة جديدة أن تعرض الأطفال للشاشات مثل التلفزيونات والهواتف يتسبب في تأخر النمو اللغوي لديهم وبالتالي بطء اندماجهم في المجتمع وتأخر النمو بجوانب سلوكية أخرى.
وأوضحت الدراسة أن الأطفال الصغار يفقدون الفرصة لسماع أكثر من 1000 كلمة ينطق بها البالغون كل يوم بسبب الإفراط في مشاهدة الشاشات، مما يؤثر في تطور لغتهم.
وتوصلت الدراسة إلى هذه النتائج بعد ملاحظة 220 عائلة أسترالية لمدة عامين لتقييم العلاقة بين استخدام الشاشات واكتساب الأطفال للغة، وباستخدام أنظمة متقدمة للتعرف على الكلام، سجلت العائلات جميع الأصوات المحيطة بطفلهم خلال 16 ساعة يوميًا داخل المنزل، وتم تكرار هذه العملية كل ستة أشهر من عمر 12 إلى 36 شهرًا.
وقد أجريت أبحاث الدراسة من 2018 إلى 2021، حيث سجلت بعض العائلات بياناتها لـ 30 أو 36 شهرًا خلال المراحل المبكرة من جائحة كورونا، ومع ذلك، صرح الباحثون بأن متوسط وقت الشاشة لدى المشاركين لا يبدو أنه قد زاد بشكل كبير مقارنة بأولئك الذين أجروا تسجيلاتهم قبل الجائحة. وفق “أخبار 24”.
ووجدت الدراسة أن التعرض للشاشات مثل التلفزيونات والهواتف والألواح الرقمية أثر سلبًا في تطور اللغة لدى الأطفال الصغار، مع أكبر تأثير في الأطفال في عمر الثلاث سنوات، موضحة أنه لكل دقيقة إضافية من وقت الشاشة، كان الأطفال في عمر الثلاث سنوات في الدراسة يسمعون سبع كلمات أقل، وينطقون بخمس كلمات أقل، ويشاركون في محادثة واحدة أقل.