نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > طب وتداوي > “أغذية” تقلل خطر الإصابة بـ”السرطان”
07/03/2024   10:27 م

“أغذية” تقلل خطر الإصابة بـ”السرطان”

+ = -
30

كشفت خبيرة تغذية عالمية، عن مجموعة من الأغذية والعادات التي تلعب دورا حاسما في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، ومنها بعض الخضراوات والفواكه والأسماك الدهنية.

وقالت الباحثة والخبيرة الروسية الدكتورة يلينا مانوفسكايا، إن خضراوات الفصيلة الصليبية، مثل البروكلي والقرنبيط وكرنب بروكسل وغيرها تحتوي على مركبات السلفورافان والإندول 3-كاربينول، التي بسبب قدرتها على التأثير في العمليات الخلوية المختلفة تساعد على تخفيض خطر الإصابة بالسرطان.

وأوضحت أن مركب السلفورافان يعزز العملية الطبيعية لإزالة السموم من الجسم عن طريق تنشيط إنزيمات المرحلة الثانية التي تساعد على القضاء على المواد المسرطنة والسموم، فيما يرتبط الإندول-3-كاربينول بتعديل استقلاب الهرمونات، وخاصة هرمون الاستروجين، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان المعتمد على الهرمونات مثل سرطان الثدي.

وأضافت أن ثمار الفراولة والعليق الأحمر غنية بالأنثوسيانين وحمض الإيلاجيك، المعروفين بخصائصهما المضادة للأكسدة والمضادة للسرطان، حيث تساعد خصائص هذه المركبات المضادة للأكسدة على تقليل الإجهاد التأكسدي وتلف الحمض النووي، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالسرطان. وفق “أخبار 24”.

وأبانت خبيرة التغذية أن الأسماك الدهنية، مثل السلمون والماكريل والسردين غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وخاصة حمض الإيكوسابنتاينويك، وهو ما يساعد على تخفيض خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، بما فيها سرطان القولون والمستقيم والبروستاتا.

“أغذية” تقلل خطر الإصابة بـ”السرطان”

طب وتداوي
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885290556.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com