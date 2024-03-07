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رياضة > “النصر” يواصل التراجع بخسارة أمام الرائد
07/03/2024   10:35 م

“النصر” يواصل التراجع بخسارة أمام الرائد

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واصل فريق الكرة الأول بنادي النصر تراجعه في النتائج بمنافسات دوري روشن السعودي، بتلقي الخسارة على يد ضيفه الرائد بنتيجة 1-3 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، بملعب الأول بارك، بالجولة رقم 23 من عمر المسابقة.

تقدم كريم بركاوي للضيوف مع الدقيقة 18 من عمر المباراة، ورد للنصر أيمن يحيى بعدها بـ 6 دقائق، لينتهي الشوط الأوب بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني تمكن الرائد من تسجيل الهدف الثاني بواسطة محمد فوزير مع الدقيقة 48، قبل أن يسجل أمير سعيود الهدف الثالث في الدقيقة 87.

وفقد النصر النقطة الخامسة على التوالي خلال مباراتين، بالتعادل مع الحزم والخسارة أمام الرائد.

ولم يتمكن النصر من تحقيق الفوز خلال آخر 3 مباريات له بشكل عام، أمام كل من الحزم والعين الإماراتي والرائد.

وفتح النصر الباب أمام الهلال لتعزيز صدارته وانفراده التام بترتيب دوري روشن بفارق 12 نقطة، حال فوزه غدًا الجمعة على مضيفه الرياض في الجولة 23. وفق “سبورت 24”.

الفوز قفز بالرائد إلى المركز الثالث عشر في ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، وجمّد من رصيد النصر عند 53 نقطة في الوصافة.

“النصر” يواصل التراجع بخسارة أمام الرائد

رياضة
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