“بئر فقير” معلم المدينة المنورة التاريخي

تستقبل بئر الفُقير بالمدينة المنورة الزائرين من مختلف الجنسيات بعد اكتمال أعمال تأهيل وتطوير المعلم التاريخي الذي يعود تاريخه لأكثر من 14 قرناً من الزمن، ويُعد أحد المعالم التاريخية التي تجسّد جوانب من أعمال البر والإحسان في سيرة نبي الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام.
وأوضح الباحث التاريخي فؤاد المغامسي، أن “بئر الفُقير” تقع في منطقة عالية المدينة المنورة، ويحيط بها العديد من البساتين والمعالم التاريخية المرتبطة بسيرته عليه الصلاة والسلام، ويبلغ قطر البئر ثلاثة أمتار، وقد كانت تجلب مياه بئر الفُقير بالسواني قديماً، ثم أصبحت تُجلب بالمكائن، والآن أصبح المكان تحت إشراف وتطوير هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة والجهات المعنية ذات العلاقة.
وأضاف أن اسم “الفُقير” مرتبط بقصة الصحابي الجليل سلمان الفارسي، حيث كان مملوكاً يعمل لدى صاحب بستان في تلك المنطقة، وقد أعتقه النبي، بثمن تم دفعه لصاحب البستان في القصة المشهورة، وعرفت باسم “بئر سلمان الفارسي” ولكن الاسم الأشهر حالياً بئر الفُقير.
وتابع أن للبئر مرافق تضم بركة البئر والقناطر التي تغذي البساتين المحيطة بالبئر، كما تتغذى البئر من مياه وادي بطحان الذي قال عنه النبي: “بطحان على ترعة من ترع الجنة”.
وتعدّ بئر الفُقير أحد الآبار التاريخية في المدينة المنورة وتقع في محيط مرتبط بسيرة النبي في منطقة تُعرف بمنطقة الصدقات النبوية، وتشمل الميثم وفيها بئر الفُقير، وبُرقة، والحُسنى، والدلال، والأعواف، وميثب، ومشربة أم إبراهيم، والصافية.
ويبلغ محيط قُطر “بئر الفُقير” ثلاثة أمتار، وعندما تُجلب المياه تمر بالسواقي عبر القنطرة، ثم تذهب إلى بركة بئر الفُقير، ومن البركة يبدأ توزيع المياه على البساتين حسب الوجبات المخصصة للمزارع والبساتين المحيطة بالبئر في منطقة عالية المدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
وتضمنت أعمال تطويرها، تثبيت سياج حديدي بارتفاع متر، محاط بمنطقة البئر والسواقي التابعة لها، كما تم تدعيم مسارات المياه وقنطرة البئر والبوابة الرئيسة، بالأحجار المحلية من حرار المدينة المنورة ومكوناتها، والحرص على أن تتّسق أعمال الترميم والتطوير مع البناء القديم، إلى جانب زراعة عددٍ من أشجار النخيل في المكان، ورصف باحته الداخلية وتحسينها بأشكال جمالية، ومقاعد من الأحجار موزعة في أرجاء المكان لجلوس الزائرين، إضافة إلى تثبيت لوحة عند المدخل للتعريف بالمكان وتاريخه وارتباطه بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام.