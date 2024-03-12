سمو محافظ الخرج يستقبل المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي بمناسبة حصوله مستشفى الولادة والأطفال على الجائزة الوطنية لسلامة المرضى لعام 2023

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج في مكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٥/٠٩/٠٢هـ المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الأخصائي فهد بن محمد الممخور ونائب مدير مستشفى الولادة والأطفال بالخرج الاستاذ خالد بن عبدالله الدرع وفريق العمل بمناسبة حصول مستشفى الولادة والأطفال بالخرج على الجائزة الوطنية لسلامة المرضى لعام 2023، في المسار العام لسلامة المرضى؛ عبر “تعزيز إمكانية الوصول إلى رعاية الطوارئ ورفع كفاءتها بإنشاء عيادة الرعاية العاجلة؛ ضمن نهج تعاوني مع قطاع الرعاية الصحية الأولية.
و بارك سموه لهم ولجميع منسوبيهم العاملين في مستشفى الولادة والأطفال بالمحافظة على هذه الانجاز.
و نوّه سموه بمستوى الرعاية التي توليها القيادة الرشيدة – أيدهم الله – للقطاع الصحي للارتقاء بمنظومة الخدمات الصحية وتجويدها ورفع كفاءة الأداء في المنشآت الطبية بما يسهم في توفير رعاية طبية متكاملة وفق أعلى المعايير خدمةً للمواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة.