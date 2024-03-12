“أطعمة” تعزز صحة الأمعاء ونضارة “البشرة”

حدد خبير تغذية عالمي مجموعة من الأطعمة التي يمكنها أن تساعد على الحفاظ على نضارة البشرة حتى في العمر المتقدم، وكذلك صحة الأمعاء، حيث تحتوي تلك الأطعمة على مادة الكولاجين التي هي عبارة عن البروتين الذي يشكل بنية أو إطار الخلايا والأنسجة.
وقال خبير التغذية كايل كراولي، إن الكولاجين هو أحد البروتينات الرئيسية في مرق العظام، كونه يوجد في العظام والأوتار والأربطة، موضحا أن المرق يتضمن البروبيوتيك الذي يساعد على إعادة بناء بطانة الأمعاء بالبكتيريا المفيدة التي يخلفها الجيلاتين الموجود بالعظام المسلوقة.
وأضاف أن الدواجن تعد مصدرا غنيا بالكولاجين الغذائي وطريقة سهلة لإدخال البروتين في النظام الغذائي، مما يساعد على نضارة البشرة والحفاظ على صحة الأمعاء، علاوة على تقوية العضلات.
وأشار كراولي إلى أن الأسماك تعد مصدرا كبيرا للكولاجين، ولكن على عكس الأطعمة الأخرى، فهي تحتوي على الكولاجين البحري المميز بخصائصه المضادة للشيخوخة حيث يتم امتصاصه في الجسم بكفاءة تصل إلى 1.5 مرة أكثر من الكولاجين البقري والمشتق من البقر. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن هناك أطعمة نباتية يمكن أن تساعد على تعزيز مستويات الكولاجين أيضا، مثل التوت والثوم والخضر الورقية والحمضيات والفاصوليا والبرتقال والطماطم والحبوب الكاملة والمكسرات.