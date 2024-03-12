“أمن الدولة”: التبرعات عبر الجهات “المصرح لها”

جددت رئاسة أمن الدولة، التنبيه على أن يكون التبرع داخل المملكة من خلال القنوات والجهات المصرّح لها، وذلك حرصًا على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة، أن هذا التنبيه يأتي خشيةً من استغلال بعض الجهات أو الأفراد لشهر رمضان المبارك، في ترويج الدعوات ونشر الرسائل؛ بقصد الحصول على التبرعات والأموال من المواطنين والمقيمين.
وفيما يتعلق بالتبرع للخارج، أكد المتحدث أن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة؛ هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن مخالفة تلك التعليمات، تعرض المتبرع للمساءلة، وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.