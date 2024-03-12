“الترددي” ينقل آلاف المصلين للمسجد النبوي

قدمت عشرات الحافلات خدمة نقل آلاف المصلين من أرجاء المدينة المنورة وصولاً للمسجد النبوي مع دخول شهر رمضان المبارك، ضمن خدمة “النقل الترددي” التي تنفّذ سنوياً لتسهيل حركة تنقل المصلين للمسجد النبوي، وتخفيفاً لازدحام المركبات في المناطق والشوارع وسط المدينة المنورة.
وتشمل الخدمة التي تشرف على تنفيذها هيئة تطوير المدينة المنورة، 7 محطات لنقل المستفيدين إلى المسجد النبوي “ذهاباً وعودة” بدءاً من الساعة الـ 3 مساءً بشكل ترددي وتنتهي بعد صلاة القيام بساعة، وتشمل المحطات، الاستاد الرياضي، ودرة المدينة، وسيد الشهداء، والجامعة الإسلامية، وحي الخالدية، وحي شظاه، وبني حارثة، فيما خُصّص موقع مواقف السيارات في العالية مول لنقل المستفيدين إلى مسجد قباء ذهاباً وعودة.
وتشهد الخدمة أعمال تطوير سنوياً تبعاً لكثافة أعداد المستفيدين حيث يتم زيادة عدد الحافلات خلال أوقات الذروة، وفي العشر الأواخر من رمضان تبعاً للحاجة، كما نجحت الخدمة في التوسع في استخدام التقنية لدفع الرسوم الرمزية المخصصة للركاب بشكل ميسّر. وفق “أخبار 24”.
كما تم تخصيص مسارات آمنة داخل المنطقة المركزية لسير الحافلات وتسهيل وصول المصلين إلى المسجد النبوي، ونزولهم في الموقف المخصص لكل محطة على بعد عشرات الأمتار من المسجد النبوي فيما يتعيّن على الراكب العودة إلى محطة الوصول ذاتها للعودة إلى نقطة الانطلاق.