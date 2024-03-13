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جديد المحليات > أول “تراجع” للذهب منذ أسابيع
13/03/2024   10:49 ص

أول “تراجع” للذهب منذ أسابيع

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أوقف تراجع مفاجئ، أسهم الذهب المتصاعدة لمستويات قياسية على مدار الأسابيع الماضية؛ حيث يأتي هذا الانخفاض قبيل تقرير التضخم الأمريكي الذي قد يعطي مزيداً من الوضوح بشأن الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضاً بمقدار 0.3 % إلى 2176.49 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد صعوده لتسع جلسات متتالية سجل خلالها مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2194.99 دولار.

وهبطت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 % إلى 2182.70 دولار، مع توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير 0.4 % على أساس شهري. وفق “أخبار 24”.

وبشأن المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 929.70 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1022.90 دولار، ونزلت الفضة 0.2 بالمئة إلى 24.37 دولار.

أول “تراجع” للذهب منذ أسابيع

جديد المحليات
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