لا “صوت” يعلو ولا “صورة” على لهجات “الدعاء”

لا صوت هذه الأيام يعلو على صوت القرآن والدعاء، ولا صورة تتصدر المشهد إلا صور الخشوع والدموع وجموع المصلين، وفي طليعة كل هذه الصور والأصوات تقف مشاهد الحرمين الشريفين سامية تزهو بجموع الطائفين والعاكفين الركع السجود.
زوار وعمار، أتوا من كل فج عميق، إلى أقدس البقاع، تاركين خلفهم كل شيء، إلى حيث تتراص الصفوف في هيبة وخشوع، ويتساوى الجميع في ظلال البياض وتحت راية الركن العظيم والقبلة الجامعة ومعاني الدين العظيمة.
ترصد هذه اللقطات المعبرة، التي بثتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، مشاهد الأجواء الإيمانية التي يعيشها قاصدو المسجد الحرام اليوم (الأربعاء) ثالث أيام الشهر الفضيل.
وفق “أخبار 24”.