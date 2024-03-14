منح 37 جهة صلاحية الوصول لـ “رادارات الطقس”

منح المركز الوطني للإرصاد، 37 جهة ذات اختصاص عملي بمهمات الرادارات صلاحية الوصول إلى رادارات الطقس للاستفادة منها، مؤكداً على الأهمية المثلى للاستفادة من تقنياته وبرامجه ومعلوماته وخدماته المتاحة وفقاً للأنظمة والقوانين، وما يخدم الصالح العام، ويحقق الأهداف المرجوة من هذه التقنيات الأرصادية.
وأوضح المركز، أن هذه الصلاحيات الممنوحة تأتي انطلاقاً من المادة الثامنة من نظام الأرصاد ولائحته التنفيدية التي توضح خدمات الأرصاد ومقدميها والمستفيدين منها، ومن بينها رادارات الطقس التي تعد من الأعمال التشغيلية الحصرية على المركز الوطني للأرصاد، والتي تحرص علي الاستفادة من جودة مخرجاته.
وأشار إلى أنه باشر حالياً تنفيذ الأعمال التشغيلية المتعلقة بالرادارات غبر تطبيق “أنواء” التابع للمركز؛ ليتم الاستفادة من مخرجاتها ضمن الخدمات المتاحة للمستفدين، وفي إطار الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، موضحاً أنه سيتم الإعلان عند تفعيل هذه الخدمة. وفق “أخبار 24”.