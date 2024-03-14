“صرف” تعويضات لملاك عقارات بـ”3 أحياء” بالرياض

كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية، عن بَدْءِ المرحلة النهائية من إجراءات صرفِ تعويضات ملاك العقارات التي تمَّ نزعُ ملكيتها في أجزاء من أحياء “الخزامى، النخيل، عرقة”، وذلك عملاً بالمبادئ التوجيهية الصادرة بهذا الشأن وتماشياً مع خطط الإخلاء التي تم التواصل بها مع ملاك العقارات وممثليهم.
وطالبت الهيئة من جميع ملاك العقارات المبادرة بِاستكمال إجراءات ومتطلبات الصرف أو استكمال المتطلبات الناقصة في حال وجودها، وفقاً لما تمَّ التواصل به مسبقاً من قِبل ممثلي الهيئة.
وأكدت الهيئة على أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وأعربت عن شكرها وامتنانها للجميع على تعاونهم المستمر ومساهمتهم في تقدم العمل في هذا المشروع منذ انطلاقته، ليكون صرحاً حضارياً شامخاً، ومعلماً بارزاً في وطننا المعطاء. وفق “أخبار 24”.
ودعت الهيئة الراغبين في المساعدة، للتواصل معها عَبْر قنوات الاتصال من 9 صباحا إلى 5 مساء، ولزيارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، يُرجى استخدام خدمة “حجز المواعيد”.