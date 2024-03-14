“تحالف” سعودي لإنتاج “اللحوم”

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توقيع اتفاقية شراكة وتحالف بين الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك” والشركة المتحدة للأعلاف إحدى الشركات التابعة لمجموعة المهيدب، لتأسيس شركة لإنتاج اللحوم الحمراء.
وأوضحت الوزارة أن الشراكة التي شهد توقيعها وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، تهدف إلى الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز واستدامة الأمن الغذائي في المملكة، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الثروة الحيوانية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030..
كما تهدف تلك الشراكة، وفق الوزارة، إلى بناء منظومة متكاملة في قطاع الثروة الحيوانية، من خلال الاستفادة من خبرات “نادك” و”المتحدة للأعلاف” في تطوير سلسلة من المشروعات المتنوعة لتطوير قطاع التربية الحيوانية لإنتاج اللحوم الحمراء، وفق مواصفات ومعايير عالية الجودة.
وأضافت أن الشركة الجديدة ستعمل على تطوير عددٍ من المشروعات الزراعية والحيوانية، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، للوصول إلى مزارع عالية التقنية، لضمان استدامة السلالات المحلية بأعلى المعايير، وتوفير مُنتجات عالية الجودة للمستهلكين، وبخيارات مناسبة، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل ودعم وتطوير وتدريب الكوادر الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية واللحوم الحمراء. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن إنشاء الشركة الجديدة، يأتي ضمن دراسات وأبحاث مستفيضة لسوق وقطاع اللحوم الحمراء في المملكة، مبينة أن المشروع سيعمل على وضع حلولٍ وتقنيات للطاقة المتجددة، وإنشاء مسالخ متطورة ونوعية، إضافة إلى توفير وسائل مُبتكرة لإعادة التدوير بكفاءة تشغيلية عالية.