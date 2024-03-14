“إدانة” مستثمر بـ3 ملايين ريال لتلاعبه بـ”الأسهم”

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، المستثمر عبدالعزيز عبد الخالق محمد المنتشري، بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليه غرامة قدرها 1.75 مليون ريال.
وألزمت اللجنة المستثمر المدان بدفع 2.03 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية؛ إثر قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم، ثم الشراء وذلك عند تداوله على عدة أسهم.
ووفق اللجنة، قام المستثمر بهذه التصرفات خلال تداوله أسهم: شركة تكوين المتطورة للصناعات، والشركة السعودية لأنابيب الصلب، وشركة الجبس الأهلية، والشركة السعودية للصناعات المتطورة، والشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، وشركة أسمنت نجران، وشركة الكثيري القابضة، وشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية.
كما شملت الأسهم: الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، وإعمار المدينة الاقتصادية، وشركة البحر الأحمر العالمية، والشركة الوطنية للتربية والتعليم، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري، وشركة القصيم القابضة للاستثمار، وشركة الجزيرة للتكافل التعاوني، وشركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، وشركة المصانع العربية للمأكولات والألبان. وفق “أخبار 24”.
وبحسب اللجنة، جاءت ممارسات المستثمر خلال الفترة من تاريخ 13 أغسطس 2020 وحتى 15 يونيو 2022؛ إذ شكلت هذه التصرفات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.