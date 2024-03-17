بأمر الملك.. 3 مليارات ريال لـ “مستفيدي الضمان”

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.
ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين. وفق “أخبار 24”.
ومن المنتظَر إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.