نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بأمر الملك.. 3 مليارات ريال لـ “مستفيدي الضمان”
18/03/2024   1:21 ص

بأمر الملك.. 3 مليارات ريال لـ “مستفيدي الضمان”

+ = -
50

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين على هذه البادرة الكريمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين. وفق “أخبار 24”.

ومن المنتظَر إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.

بأمر الملك.. 3 مليارات ريال لـ “مستفيدي الضمان”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885291552.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com