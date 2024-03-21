الموعد والحُكّام والقنوات الناقلة لمباراة “الأخضر” وطاجيكستان

يخوض المنتخب الوطني مساء اليوم الخميس، مواجهة أمام طاجيكستان على “ملعب الأول بارك”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ويلعب الأخضر في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وإلى جانب منتخبات الأردن، وطاجيكستان، وباكستان.
ويدير المباراة تحكيميا، السنغافوري محمد تقي، ويعاونه روني، حكم مساعد أول، وحسني عبد الهنا، حكم مساعد ثانٍ، والحكم الرابع التايلاندي سون كران.
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأخضر أمام طاجيكستان عَبْر قناة “AlkassTVSports ( المفتوحة ) .
أما داخل المملكة العربية السعودية فسوف تذاع المباراة من خلال قنوات SSC Sports HD1 أو SSC Sports SD.
ويحتل المنتخب السعودي المركز السادس في تصنيف الفيفا للمنتخبات الآسيوية، بينما يحتل طاجيكستان المركز السادس عشر، والتقى الطرفان في مناسبة واحدة، وكانت تجريبية عام 2005 بالرياض، انتهت بفوز الأخضر بثلاثية نظيفة. وفق “سبورت 24”.
وفاز الأخضر على باكستان في الجولة الأولى من التصفيات برباعية نظيفة قبل أن يحقق الفوز الثاني على المنتخب الأردني 0/2، ليتصدر المجموعة السابعة برصيد ست نقاط، بفارق نقطتين عن منافسه الطاجيكي صاحب المركز الثاني.