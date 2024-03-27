نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > نائب أمير تبوك: القيادة تولي عناية قصوى بالأيتام
27/03/2024   4:45 ص

نائب أمير تبوك: القيادة تولي عناية قصوى بالأيتام

+ = -
81

شارك نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، عدداً من الأيتام بالمنطقة، الثلاثاء، مأدبة الإفطار الرمضانية، التي نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالتزامن مع مناسبة اليوم العربي لليتيم.

وبارك نائب أمير تبوك، لأبنائه الأيتام حلول شهر رمضان المبارك، مُنوِّهاً بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية وعناية بأبنائها الأيتام، والاهتمام بشؤونهم، وتوفير احتياجاتهم، معرباً عن سعادته بمشاركة أبنائه الأيتام وجبة الإفطار.

بدورهم، عبَّرَ الأيتام عن شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة تبوك ونائبه، على مشاركاتهما الدائمة لهم في جميع مناسباتهم. وفق “أخبار 24”.

نائب أمير تبوك: القيادة تولي عناية قصوى بالأيتام

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885292678.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com