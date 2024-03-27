نائب أمير تبوك: القيادة تولي عناية قصوى بالأيتام

شارك نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، عدداً من الأيتام بالمنطقة، الثلاثاء، مأدبة الإفطار الرمضانية، التي نظمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، بالتزامن مع مناسبة اليوم العربي لليتيم.
وبارك نائب أمير تبوك، لأبنائه الأيتام حلول شهر رمضان المبارك، مُنوِّهاً بما توليه القيادة الرشيدة من رعاية وعناية بأبنائها الأيتام، والاهتمام بشؤونهم، وتوفير احتياجاتهم، معرباً عن سعادته بمشاركة أبنائه الأيتام وجبة الإفطار.
بدورهم، عبَّرَ الأيتام عن شكرهم وامتنانهم لأمير منطقة تبوك ونائبه، على مشاركاتهما الدائمة لهم في جميع مناسباتهم. وفق “أخبار 24”.