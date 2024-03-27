إجازة العيد للجهات الحكومية تبدأ 25 رمضان

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن إجازة عيد الفطر تبدأ من اليوم الـ25 من رمضان 1445هـ وتنتهي بنهاية الخامس من شوال، وذلك للجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
أما الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل ولديها لائحة إدارية مستقلة؛ فأكدت الوزارة أن عطلة العيدين: الفطر، والأضحى، تكون بحد أدنى 4 أيام عمل وبحد أقصى 5 أيام عمل؛ وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 4/ 7/ 1445هـ.
وكانت الوزارة قد أوضحت أمس أن إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص وغير الربحي؛ تبدأ بنهاية عمل يوم الإثنين 29 رمضان 1445 هـ الموافق 8 إبريل 2024 م، وتستمر لمدة أربعة أيام. وفق “أخبار 24”.