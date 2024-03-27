السجن والغرامة لمنظمي المسابقات بدون ترخيص

أكدت النيابة العامة أن التخفيضات في أسعار المنتجات أو إجراء مسابقات تجارية، تعد من الممارسات التي تستوجب الحصول على ترخيص لمزاولتها، ويتعين مساءلة من يخالف ذلك طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأوضحت النيابة العامة أن كل من يقوم بإجراء تخفيضات في أسعار المنتجات أو مسابقات تجارية بأي وسيلة، دون الحصول على ترخيص، يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتطبيقًا للأنظمة، كانت وزارة التجارة قد استدعت 6 منشآت تجارية، لتنظيمها مسابقات تجارية مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، إذ اشترطت الشراء للدخول في السحب على جوائز أعلنتها، تضمنت: “طائرات خاصة، إبل “نياق”، سيارات فارهة، فيلا سكنية، أطقم ذهب، هواتف ذكية” وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن المنشآت الست تعمل في قطاع العطور، وارتكبت مخالفات لاشتراطات تنظيم المسابقات خلال شهر رمضان المبارك، وإعلانها عبر متاجرها الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، مبينة أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقها تمهيداً لإحالتها للجهات المختصة. وفق “أخبار 24”.
وكانت “التجارة” قد أعلنت الأسبوع الماضي استدعاء منشآت وأفراد لتنظيمهم جوائز “اليانصيب” وعددها 9 منشآت، ليصل إجمالي المنشآت المخالفة إلى 13 منشأة تجارية.