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جديد المحليات > المملكة رئيساً للجنة “وضع المرأة” بالأمم المتحدة
28/03/2024   9:13 ص

المملكة رئيساً للجنة “وضع المرأة” بالأمم المتحدة

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أقرت لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة، بإجماع أعضائها، اختيار المملكة لترؤس الدورة الـ69 للجنة خلال عام 2025.

وتُعنى اللجنة، وهي لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بالعمل على النهوض بوضع المرأة، وتعد الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات.

وتجتمع اللجنة سنوياً لتقييم التقدم المحرز في مجال النهوض بالمرأة، وتحديد التحديات، ووضع المعايير، وصياغة السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة في جميع دول العالم. وفق “أخبار 24”.

ويعد الدكتور عبدالعزيز الواصل، أول مندوب دائم للمملكة يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها عام 1946، ويؤكد ترؤس المملكة للجنة على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشي هذا الحدث مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في مجال تمكين المرأة.

المملكة رئيساً للجنة “وضع المرأة” بالأمم المتحدة

جديد المحليات
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