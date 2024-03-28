جوجل تسهل التخطيط للسفر باستخدام “الذكاء”

أضافت شركة جوجل، حزمة من التحديثات والمزايا الجديدة لتسهيل الخطط اليومية من قبل الأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبينها تجربة البحث التوليدي “SGE” التي تسمح للمُستخدمين ببناء مسارات السفر وأفكار الرحلات.
وتعمل الميزة الجديدة باستخدام أفكار من مواقع الويب والصور وغيرها من التفاصيل التي أرسلها الأشخاص إلى جوجل عن أماكن حول العالم، من أجل بناء مسارات السفر ووضع خطط الرحلات.
ويتيح البرنامج للمُستخدمين، تجارب بحث جوجل في المراحل المبكرة ونشر التعليقات حول الرحلات، مع اكتشاف قوائم التوصيات ضمن خرائطها في مدن مختارة في الولايات المتحدة وكندا. وفق “أخبار 24”.
وتدفع الميزة باختيار الترتيب الذي تظهر به الأماكن في القائمة حتى يتمكن المستخدم من تنظيمها حسب الأماكن المفضلة أو حسب التسلسل الزمني مثل خط سير الرحلة.