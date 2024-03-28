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جديد المحليات > 312 مليون ريال لتطوير المختبرات البحثية
28/03/2024   9:19 ص

312 مليون ريال لتطوير المختبرات البحثية

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أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، أولى حزمها التمويلية بمبلغ 312 مليون ريال سعودي، وذلك من خلال برنامج دعم المختبرات البحثية في المملكة.

ويهدف البرنامج الذي جرى إطلاقه بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ووزير التعليم يوسف البنيان، إلى تطوير البنية التحتية من خلال تطوير المراكز والمختبرات البحثية بالمملكة بما يتوافق مع الأولويات البحثية الوطنية التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وجرى الإعلان عن 30 جهة بحثية فائزة خلال حفل توقيع اتفاقيات التعاون البحثي مع الجامعات والمراكز البحثية من مختلف مناطق المملكة، حيث اشتملت الجهات على جامعات ومختبرات وطنية ومستشفيات وجهات خاصة في مختلف المجالات العلمية منها 41% من المعامل والمختبرات في أولوية صحة الإنسان، و27% لاستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية، و19% للريادة في الطاقة والصناعة، و13% ضمن اقتصاديات المستقبل. وفق “أخبار 24”.

كما تم الإعلان عن البوابة الوطنية للوصول المفتوح إلى البنية التحتية البحثية الممولة في المملكة؛ وذلك بهدف تسهيل وصول الجهات إلى البنية التحتية البحثية دعماً للمبتكرين والمبدعين وتشجيعاً للابتكار المفتوح.

312 مليون ريال لتطوير المختبرات البحثية

جديد المحليات
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