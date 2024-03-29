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جديد المحليات > ارتفاع النفط والذهب يحقق أكبر زيادة شهرية
29/03/2024   5:58 ص

ارتفاع النفط والذهب يحقق أكبر زيادة شهرية

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ارتفعت أسعار الذهب (الخميس)، وشهدت تسجيل أكبر زيادة شهرية منذ نوفمبر 2022، نتيجة لخفض أسعار الفائدة الأمريكية وكثرة الطلب، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط أكثر من دولار، وسط توقعات أن يكون هناك شح في المعروض، بسبب احتمال أن يبقي تحالف أوبك على خفض إنتاجه الحالي، وتقليص عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 2212.47 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 % إلى 2232.60 دولار.

وشهدت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بمقدار 1.39 دولار أو ما يعادل 1.6 % لتصل إلى 87.48 دولار للبرميل عند التسوية، وزادت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار 1.82 دولار أو 2.2 % لتسجل 83.17 دولار للبرميل عند التسوية.وفق “أخبار 24”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 24.67 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.7 % إلى 900.10 دولار، فيما صعد 1.6 % إلى 999.12 دولار.

ارتفاع النفط والذهب يحقق أكبر زيادة شهرية

جديد المحليات
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