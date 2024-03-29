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جديد المحليات > استحداث لجنة لـ”الصناعات العسكرية” باتحاد الغرف
29/03/2024   5:58 ص

استحداث لجنة لـ”الصناعات العسكرية” باتحاد الغرف

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شُكلت أمس(الخميس)، أول لجنة وطنية خاصة من نوعها للصناعات العسكرية، تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف السعودية.

وتعمل اللجنة التي جرى انتخاب سلمان الشثري رئيسًا لها وزياد المحيميد نائباً للرئيس، بالتكامل مع الجهات والهيئات ذات الصلة كالهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية.

وكشف الاتحاد أن الرئيس ونائبه تم انتخابهما للدورة (1444-1447)، حيث تتسق تلك الخطوة مع التوجهات الجديدة للاتحاد لمواكبة القطاعات الاقتصادية الحديثة للمملكة التي ركزت عليها رؤية السعودية 2030 ومن ضمنها قطاع الصناعات العسكرية.وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن الرؤية تستهدف تنظيم قطاعات الصناعات العسكرية بالمملكة، وتوطينها بما يزيد على 50% بحلول عام 2030.

استحداث لجنة لـ”الصناعات العسكرية” باتحاد الغرف

جديد المحليات
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