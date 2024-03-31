“شكور” ميثاق وطني للحدّ من الهدر

دشّنت مؤسسة حفظ النعمة الأهلية، منصة وتطبيق “حفظ النعمة”، كما أطلقت برامجها ومبادراتها الاستراتيجية، والميثاق الوطني للحدّ من الهدر “شكور”.
جاء ذلك خلال حفل أقامته المؤسسة بالعاصمة الرياض مساء أمس (السبت) تزامنًا مع اليوم العالمي للقضاء على الهدر الغذائي، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس أمناء المؤسسة ماجد الحقيل.، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة.
وستعمل منصة “حفظ النعمة” على تسهيل عملية التبرع لمبادرات المؤسسة لدعم وتمكين قطاع حفظ النعمة بشكل مستدام، حيث تمكّن المجتمع من الإسهام عبر أيقونة التبرع في موقع المؤسسة، كما ستسهم في الحد من ظاهرة هدر النعم وتعزيز ثقافة المحافظة عليه في المجتمع، إضافةً إلى تقديم خدمات متعددة لجمعيات القطاع وجميع أفراد المجتمع، ليتيح لهم التعاون والإسهام بسهولة وفعالية.
وتسعى المؤسسة من خلال إطلاق منصة التبرع وتطبيق حفظ النعمة، إلى تمويل مبادراتها الاستراتيجية ودعم وتمكين جمعيات القطاع للقيام بأعمالها الهادفة إلى الحد من الهدر الغذائي وحفظ النعم، وتوفير احتياجات القطاع بشكل مستدام، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من قطاع حفظ النعمة بالمملكة.
ويتميز تطبيق “حفظ النعمة” بالربط المباشر مع جمعيات حفظ النعمة، والربط مع منصة المؤسسة للتبرع، وإمكانية التبرع بمختلف النعم (الطعام – الملابس – الأثاث – الأجهزة الإلكترونية)، ويزامن ذلك توفير نظام GPS لتحديد موقع المتبرع وربطه مع أقرب جمعية، إضافة إلى إشعارات فورية عند وجود طلبات جديدة، ونظام تقييم لضمان جودة الخدمة، وصولاً إلى إحصائية قياس الأثر وتحسين الجودة.
وخلال الفعالية نفسها، أطلقت “حفظ النعمة”، برامجها ومبادراتها الاستراتيجية، وهي البرامج التي قال الحقيل إنها ستشكل نقلة نوعية على صعيد أداء أعمال ومهام المؤسسة وجمعيات حفظ النعمة، كما تستهدف نشر الوعي حول خطورة مظاهر هدر النعم على البيئة والاقتصاد والمجتمع، وتطوير حلول مبتكرة للحد منها، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية وصولاً لتحقيق الاستدامة.
كما شهد الحفل إطلاق العمل ببرنامج الميثاق الوطني للحد من الهدر “شكور” الذي يتضمن علامة جودة للحد من هدر الطعام لتزويد الشركات في قطاع مقدمي الخدمات الغذائية من فنادق، ومطاعم، وصالات الأفراح وغيرها بالدعم لجهودهم في الحد من الهدر الغذائي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مؤسسة حفظ النعمة تعمل على التنسيق مع أعمال القطاع الثالث في حفظ النعمة وإنشاء قنوات لتوجيه الدعم نحو خدمات القطاع واستدامته، وتحسين منظومة حوكمة الأعمال لحفظ النعمة بين الجهات ذات العلاقة، إضافةً إلى تحقيقها لمستهدفات رؤية المملكة 2030 ورفع الإسهامات المجتمعية لاستدامة الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد.