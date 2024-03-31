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جديد الخرج > أمير الرياض يستقبل المواطن عبدالله مدلول العنزي
31/03/2024   8:18 م

أمير الرياض يستقبل المواطن عبدالله مدلول العنزي

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة ⁧‫#الرياض‬⁩ ,  في مكتبه بقصر الحكم اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، المواطن عبدالله بن مدلول العنزي وذلك عقب قيامه بعمل بطولي في إبعاد خطر المركبات عن الاصطدام بطفل في محافظة ⁧‫#الخرج‬⁩ من خلال عرض مركبته الخاصة في وسط الطريق وتضررها وتحمله أخطار هذا العمل لإنقاذ الطفل .

‏وأعرب سمو أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره واعتزازه بالمواطن عبدالله العنزي على شجاعته وإقدامه، مؤكداً أن الوطن يفخر بشبابه ومواقفهم المشرفة دوماً .

‏وقال : إن هذا الاستقبال والتواصل تم بمبادرة من سمو نائب أمير منطقة الرياض، وتنسيق ومتابعة سمو محافظ الخرج، وأنا أكمل هذه الخطوة المباركة .

‏حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز  محافظ ⁧‫#الخرج‬⁩ .

أمير الرياض يستقبل المواطن عبدالله مدلول العنزي

جديد الخرج
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