“المزحم”.. بوابة العُلا الطبيعية

يُشكِّل ممر المزحم، بوابة طبيعية للقادمين والمغادرين محافظة العُلا من جهة الشمال، حيث يتكون من جبلين صخريين يفصلهما طريق، ويبلغ طولهما حوالي 300 متر، والعرض يقارب الـ 50 مترًا.
ويحتضن ممر المزحم الذي ارتبطت به العديد من القصص والأساطير الشعبية المحلية، نقوشا ورسوما وتشكيلات قديمة تعود إلى آلاف السنين، سطرها المسافرون الذين عبروا من خلاله، يتبادلون من خلالها الثقافات، والأدعية والنصائح التي يستدل ويرشد بها العابرون بعضهم البعض، حيث يطل على موقع الحِجر الأثري، وتحيط به المزارع من جهات عدة.
وكان المزحم في الماضي ممر عبور لقوافل الإبل، ومسيرة قوافل طريق الحج الشامي، حيث كان أصعب المراحل للمسافرين وخاصة أصحاب الإبل المحملة بالبضائع لارتفاعه وكثافة رماله، إلى أن عملت الحكومة الرشيدة، على إعادة تأهيل وسفلتة الطريق. وفق “أخبار 24”.