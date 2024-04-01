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01/04/2024   8:10 ص

تحذير من انتقال “ألزهايمر” عَبْر زراعة الأعضاء

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حذرت دراسة حديثة، من إمكانية انتقال مرض ألزهايمر عبر عمليات زرع الأعضاء في حالة احتوائها على جينات يحتمل أن تكون سامة.

وتوصلت الدراسة التي أجراها باحثون من كندا، إلى تلك النتيجة بعد بحث حالات مجموعة من الفئران التي تلقت خلايا جذعية من نخاع العظم لدى مجموعة مصابة بمرض ألزهايمر العائلي.

وأشارت إلى أن المرضى الذين يعانون من هذا النوع من مرض ألزهايمر يحملون طفرة جين بروتين “الأميلويد” الذي يمكن أن يتحول إلى لويحات ويؤدي إلى تدهور الدماغ. وفق “أخبار 24”.

يُشار إلى أن هذه العملية تبدأ خارج الجهاز العصبي المركزي ثم تنتقل إلى الدماغ حيث تسبب التدهور المعرفي المرتبط بمرض ألزهايمر.

تحذير من انتقال “ألزهايمر” عَبْر زراعة الأعضاء

طب وتداوي
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