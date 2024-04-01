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01/04/2024   8:10 ص

“أحدث” ميزات “واتساب” للأندرويد

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كشف تطبيق “واتساب” للتراسل الفوري، عن أحدث الميزات والتحديثات والتحسينات التي أضيفت مؤخراً لنسخة التطبيق الخاصة بالهواتف التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد”.

وتضمّنت هذه التحديثات، وفقاً لموقع “WABetaInfo” المتخصص في كل ما هو جديد في عالم واتساب، ميزة للتحكم في من يمكنه استخدام الصورة الرمزية للمستخدم في الملصقات، وميزة أخرى لإعادة توجيه مقاطع الفيديو للجميع.

وشملت أيضاً ميزة لتحديد علامات تبويب المكالمات المفضلة، وتحديثا جديدا يقدم التحسينات وإصلاحات الأخطاء للجميع، وإضافة واجهة معدلة لشاشة الاتصال، وخيارا لإدارة جودة تحميل الوسائط الافتراضية. وفق “أخبار 24”.

وطوّر التطبيق بعض الميزات والتحسينات الأخرى، كإضافة واجهة جديدة لمشاركة تحديثات الحالة، وميزة لاقتراح جهات الاتصال للدردشة معها، وميزة لتعطيل معاينات الارتباط، فضلاً عن خاصية جديدة لمعاينة الرسائل المثبتة.

“أحدث” ميزات “واتساب” للأندرويد

مال وأعمال
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